На матче "СКА-Хабаровск" - ЦСКА будет работать полевая кухня

Во время матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА для болельщиков будет организована полевая кухня, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Возле стадиона имени Ленина будут организованы две точки - возле восточной и западной трибун.
Напомним, матч начнется в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.
Дорогие болельщики!– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 18 ноября 2017 г.
В день армейского дерби в Хабаровске будет работать сразу две полевые кухни – возле Восточной и Западной трибун Стадиона имени Ленина.
Приходи на матч, не дезертируй, вместе мы победим! pic.twitter.com/E2LQfw9HJO