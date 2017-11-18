На матче "СКА-Хабаровск" - ЦСКА будет работать полевая кухня

Во время матча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА для болельщиков будет организована полевая кухня, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Возле стадиона имени Ленина будут организованы две точки - возле восточной и западной трибун.

Напомним, матч начнется в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.