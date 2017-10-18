На борт автобуса "Спартака" нанесли имена болельщиков, не пропустивших ни одного матча в золотом сезоне

"Спартак" нанес на борт клубного автобуса имена 2 690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в прошлом, чемпионском сезоне. Элементом нового дизайна стали сложенные из имен фанатов цифры 1922 (год основания клуба).

"В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2 690 преданных фанатов, – цитирует пресс-служба "Спартака" коммерческого директора клуба Александра Атаманенко. – Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне "Спартака". То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, – лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба. Уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними".