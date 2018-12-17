"Мы надеялись, что ваш страшный сон закончится". Гранат, Кудряшов и Цаллагов поддержали Кокорина и Мамаева

Игроки "Рубина" Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Ибрагим Цаллагов записали видеообращения в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Оба футболиста находится в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Владимир Гранат: "Ребята, вы совершили ошибку, но мы знаем, что вы поняли и осознали тяжесть содеянного. Мы очень переживаем из-за сложившейся ситуации. Вместе с вами просим прощения у пострадавших и их семей. Мы разделяем тяжесть вашего состояния и верим в лучшее. Держитесь, ребята, мы с вами".

Федор Кудряшов: "Саша, Паша, мы вас ждем на футбольных полях. Уже соскучились по вам, по вашей игре, яркой, результативной. Поэтому мы надеемся, что это все наконец-то скоро закончится и вы к нам вернетесь. Держитесь, мы с вами".

Ибрагим Цаллагов: "Саня, Паша, последние новости были неприятные для меня. Хоть я и сторонник того, что человек должен отвечать за свои поступки, я все же надеялся, что в декабре ваш страшный сон закончится. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. И в связи с этим я хочу пожелать вам терпения, крепости духа и не терять надежду. Держитесь".

Видеоролики были выложены в Инстаграме Кокорина.