Муравьев уходит из "Динамо". Его должность займет не Федоров

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покидает клуб. Такое решение будет оформлено по итогам сегодняшнего совета директоров "Динамо". По данным "СЭ", к управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба.
Сегодня на совете директоров будет поставлен вопрос об отставке Муравьева – и решение будет принято по итогам голосования.
"Если Муравьев получит отставку, его должность точно займет не Сергей Федоров из хоккейного "Динамо", – сообщил "СЭ" источник в "Динамо". Это будет человек, не известный широкому кругу болельщиков". (Сергей ЕГОРОВ)
Гришка Курманов
Назад в "Кубань"?
16:14
ЗЗ+
к управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба// Зато как этот Муравьев обвинял всех и вся из прежнего руководства :)))
15:30
vad196
Да понял походу, что Паша с динамо получит компенсацию и решил бежать
15:27
Платошкин Андрей
Главный трансфер Динамо этой зимой - уход Погребняка))) За это Муравьеву можно все пГостить и понять)
15:11
Igrok Igorek
Договорился...
15:10
Penziak
А что он, должен был на выделяемые гроши купить Месси с Роналду? По-моему, приобретение Маркова и Рауша уже само по себе неплохо.
15:07