15:01 | Футбол — РФПЛ

Муравьев уходит из "Динамо". Его должность займет не Федоров

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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покидает клуб. Такое решение будет оформлено по итогам сегодняшнего совета директоров "Динамо". По данным "СЭ", к управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба.

Сегодня на совете директоров будет поставлен вопрос об отставке Муравьева – и решение будет принято по итогам голосования.

"Если Муравьев получит отставку, его должность точно займет не Сергей Федоров из хоккейного "Динамо", – сообщил "СЭ" источник в "Динамо". Это будет человек, не известный широкому кругу болельщиков". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гришка Курманов

Назад в "Кубань"?

16:14

ЗЗ+

к управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба// Зато как этот Муравьев обвинял всех и вся из прежнего руководства :)))

15:30

vad196

Да понял походу, что Паша с динамо получит компенсацию и решил бежать

15:27

Платошкин Андрей

Главный трансфер Динамо этой зимой - уход Погребняка))) За это Муравьеву можно все пГостить и понять)

15:11

Igrok Igorek

Договорился...

15:10

Penziak

А что он, должен был на выделяемые гроши купить Месси с Роналду? По-моему, приобретение Маркова и Рауша уже само по себе неплохо.

15:07

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