Мурада Мусаева дисквалифицировали на два матча

КДК РФС дисквалифицировал старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на два матча чемпионата России за оскорбление судей на игре 11-го тура с "Ахматом" (0:1).

"Из технической зоны был удален старший тренер "Краснодара" Мусаев за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады. Мы получили письмо от "Краснодара", от Мусаева. Они объяснили, что Мусаев не сможет присутствовать на КДК, потому что находится в Бельгии на Лиге Европы. Он принес извинения, подчеркнул, что ему это несвойственно, что сыграли эмоции. Мы все рассмотрели и приняли решение", - цитирует РИА Новости главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Мусаев удален в матче "Краснодар" - "Ахмат"

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