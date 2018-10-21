Мурад Мусаев: "Главным действующим лицом был арбитр. Никто не свистит в Европе каждый эпизод"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Ахмата" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

- Эмоции негативные, ведь проиграли. Не показали своей игры, выступили ниже своих возможностей, - сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Медленный первый тайм, было много подач, не было игры через центр. Второй тайм был лучше, но все равно сыграли ниже своих возможностей. Больше должны были получать мяч между линиями и играть через центр.

На данный момент у меня нет понимания, почему игра пошла не по нашему сценарию. По атмосфере и тренировочному процессу все было хорошо.

- Прокомментируйте эпизод с вашим удалением.

- Главным действующим лицом был арбитр. Каждый стык и эпизод он свистел, игра рвалась, нам это было невыгодно. Мы хотели играть в более высоком темпе. Никто не свистит в Европе каждый эпизод. Я сказал боковому судье, что меня это не устраивает, а он пошел пожаловался. В итоге меня удалили.