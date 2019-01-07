Мурад Мусаев: "Ари проводит один из лучших сезонов в карьере"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал в интервью "СЭ", что был удивлен тем, как прибавил Ари в нынешнем сезоне. По его словам, форвард еще способен принести пользу и сборной России.

– Казалось, на Ари в "Краснодаре" давным-давно поставили крест. И вдруг такая феерия! Как все это объяснить?

– Не скрою, был немного удивлен, когда в июне увидел Ари на первой тренировке. Знал, что "Локомотив" выкупать его трансфер не захотел, но ведь и сам игрок заявлял, что возвращаться в "Краснодар" не намерен. Дня три я даже не вступал с ним в разговоры, просто наблюдал, как он тренируется.

– Что увидели?

– Максимально профессиональное отношение к делу. Ну а то, что Ари – игрок с большой буквы, в этом никто не сомневался. Потом мы поговорили. Хотелось понять, почему он так высказывался о "Краснодаре".

– Что же ответил?

– Мол, были личные моменты, вот и ляпнул на эмоциях. Но сейчас, добавил Ари, мне очень нравится атмосфера в команде, я бы хотел остаться и приносить пользу в любом качестве.

– Трудно поверить, что ему уже 33.

– Не смотрите в паспорт. Ари следит за собой, физически готов великолепно. Если сохранит такое же отношение к тренировочному процессу и мотивацию, еще долго может выступать на высоком уровне.

– В том числе за сборную России?

– Почему нет? Тут все зависит от Ари. Будет играть, как в концовке 2018-го – снова получит вызов в сборную. На мой взгляд, он проводит один из лучших сезонов в карьере. Успевает не только забивать, но и отдавать. Отлично проявил себя и на позиции десятого номера. Абсолютно командный игрок. (Александр Кружков)

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