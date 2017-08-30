Московская коллегия судей троллит Бутенко

Московская коллегия судей на своем официальном сайте дала ответ председателю судейского комитета РФС на его комментарий по поводу решения контрольно-квалификационная комиссия поддержать арбитра Алексея Еськова по одному из эпизодов матча "Спартак" - "Локомотив" (3:4). В 7-м туре чемпионата России рефери не удалил полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука за грубую игру против Дениса Глушакова.

Этот момент вызвал многочисленные споры, так как, по мнению некоторых экспертов, Еськов должен был удалить Миранчука. ККК РФС и сам Бутенко утверждают, что рефери в этом эпизоде поступил верно. В Московской коллегии судей с этим не согласны. Приводим текст полностью без изменений.

Здесь приводятся ответы на комментарии к эпизоду матча Спартак – Локомотив председателя Судейского комитета РФС Андрея Павловича Бутенко (А.П.Б.) Крупного специалиста в области судейства, который проводит учебно-тренировочные сборы и служит рупором судейской организации и в какой-то степени новатором и вдохновителем действий арбитров РФПЛ на футбольных полях при обслуживании Чемпионата России по футболу.

​Начнем спокойно и может быть не так убедительно как А.П.Б., но по крайней мере более ясно и менее завуалированно. И тем более даже без намека не некую заинтересованность в определенной грани анализа ситуации, что выгодно отличает нас от оппонента. Прочитав очередной предсказуемый перл А.П.Б. по поводу нашумевшего эпизода с не удалением Миранчука, захотелось до зуда в членах заглянуть в логическое построение и ход мыслей уважаемого А.П.Б., потому что не каждый человек удосужится вникнуть в это нагромождение более менее грамотных, но мягко сказать недостоверных возлияний. Ситуация в игре всем знакомая, поэтому начнем сразу.

Методические материалы по Правилам игры: "Любой игрок, атакующий соперника ПРИ БОРЬБЕ ЗА МЯЧ спереди, сбоку или сзади, с чрезмерной силой, угрожая безопасности соперника, виновен в серьёзном нарушении Правил, за которое он должен быть удалён с поля".

А.П.Б.: "ККК приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Миранчуку за грубую игру, фол по НЕОСТОРОЖНОСТИ"

Правила игры 12: НЕОСТОРОЖНОСТЬ – когда игрок проявляет невнимательность или нерасчетливость в единоборстве или действует неосмотрительно. Дисциплинарные санкции не требуются.

Первый перл, предупреждение за то, за что оно не требуется, и статусное ККК поддерживает, ну это ладно, Правила лишний раз читать, всё равно все по самоучителю учатся, кто там проверять будет. И сразу усиливает впечатление.



А.П.Б.: "Считаю это решение АБСОЛЮТНО правомерным".

Ну это Вас занесло в обитель Бога, уважаемый А.П.Б., считать АБСОЛЮТНО правомерным то, что по закону, то бишь по Правилам игры считается АБСОЛЮТНО неправомерным. То есть накатываем на писаное и неписаное. Либо не знаем, либо болтаем, либо не думаем, либо измываемся. Но что-то мне подсказывает, что просто не знаем, а путаемся в орфографических построениях и маниакально следим за красотой течения взлелеянных мыслей. Как говорится , учите матчасть.



А.П.Б.: "Оба футболиста шли на мяч, который Глушаков отпустил от себя. Игрок уже не владел им так, как владел мгновением раньше, когда уходил от другого футболиста "Локомотива". Расстояние до мяча для Глушакова и Миранчука было практически одинаковым. Денис был ближе к мячу всего сантиметров на 20, поэтому он и успел его протолкнуть."

Прочитали? Вопрос на засыпку. А это о чём вообще. Геопозиция? Месторасположение тел, мяча, 21 см и 5мм, тянутся, стараются, проталкивают, скрипят, это что, один из критериев нарушения или описание действий игроков или подведение доказательной базы под бездоказательный элемент процесса? Лапша? Ну ладно, человек старается, выводит, рисует схемы, хочет казаться твёрдоумным, ладно, у каждого свои слабости. Но на что он рассчитывает? Что эпизод никто не видел? Или видел невнимательно или больше никогда смотреть не будет, потому что задолбали уже с этим Миранчуком и Еськовым. Или он не понимает что на протяжении всей игры игроки идут на мяч, отпускают его сантиметров на сколько угодно, борются, толкаются и прыгают тоже. Не надо нам описывать как они ходят, сморкаются даже, плюются и что, куда мы заплывем? Или Ваша задача как раз и заключается в том, чтобы завалить железобетонными ментальными конструкциями, чтобы мы уворачивались от Вас как от назойливой мухи.



А.П.Б.: "Миранчук немного опоздал сыграть в верхнюю часть сферы мяча и попал чуть выше голени".

У меня сразу вместо сферы мяча всплывает ассоциация со сферой интересов. Это наверное оговорка по Фрейду уважаемого А.П.Б., потому что как можно знать, что Миранчук хотел сыграть именно в сферу, да и ещё и в верхнюю часть, как вообще можно знать, что он вообще хотел. Может он хотел уничтожить соперника из-за того, что ему приснился сон, как он спит с его женой. Что он хотел, пива он хотел. Поэтому и прыгнул, может на спор прыгнул. Мы исследуем факты, а не домыслы, уважаемый А.П.Б. Ерунда какая, чуть выше голени. Ха, вот если б чуть-чуть, сантиметров так на несколько или миллиметров повыше, вот тогда да, может быть статусное ККК, и призадумалось, а может и нет. И потом, вот эта фраза: чуть выше голени. А где у нас голень? Кто анатомию изучал? Ну даже можно и не изучать, насколько я знаю, чуть выше голени находится колено, по простому говоря. Запутались да? Я тоже. А вот А.П.Б. поёт как Киркоров и ему невдомёк о наших анатомических пристрастиях. А если б вот так же случилось, только чуть выше голени, я думаю мы неубиенно потерпевшего Глушакова в этом сезоне уже не увидели бы. Я даже не буду говорить о пошаговом исследовании, которое может провести любой взглянув на эпизод в замедленном повторе, он и не пытается играть в верхнюю часть сферы, нога проходит левее и как минимум на одном уровне с мячом , какая сфера, о чем Вы вообще?



А.П.Б.: "Но со стороны Алексея не присутствовала агрессия как таковая , которая наказывается прямой красной карточкой".

А что агрессия как таковая наказывается прямой красной карточкой? Да я с самого начала игры агрессивен был к потерпевшему, но я могу эту агрессию запихнуть себе в глотку и бегать на расстоянии от соперника не позволяя себе реальных агрессивных действий в его адрес. Не кидайтесь словами, выстраивайте более внимательно свою идеологию. Вас читают благодарные болельщики.



А.П.Б.: "Когда идут "убивать", ногу не убирают, она идёт дальше"

Ну как? А знаете , мне уже начинает нравиться. Просто слово "убивать" имеет разный подтекст и нашему многоуважаемому автору оно точно до боли знакомо в многочисленных ипостасях. Ну хорошо, прописываем новую формулировку в методических материалах по Правилам игры. "Когда игрок идёт "убивать" соперника, необходимо дождаться окончания эпизода, оценить степень и тяжесть причиненных увечий, насколько сильно "убит" соперник и только после этого показать прямую красную карточку". В принципе неплохо. Надо в УЕФА отправить на согласование. И наверное, когда игрок идёт "убивать", можно даже и по самоучителю понять, что надо спасать потерпевшего и сажать в тюрьму соперника, т.е. отправлять в душ агрессивно настроенного оппонента. Ну а теперь пошагово, ногу он не убирает, мы наверное разное кино смотрели, Вы с попкорном видимо, поэтому и детали упустили, развлекались, а я документальное смотрел, про жизнь и страдания, поэтому увидел немного другую картину. Вот примерно такую. Правило 12: Использование чрезмерной силы – когда игрок превышает необходимое усилие и угрожает безопасности соперника. Он должен быть удален с поля.



А.П.Б.: "А в том эпизоде идёт контакт с нижней частью голени Глушакова – и нога Миранчука откидывается назад. Всё это говорит о том, что это БЕЗРАССУДНЫЙ фол, который карается жёлтой карточкой".

Правило 12: БЕЗРАССУДНОСТЬ – когда игрок не учитывает опасность своих действий или возможных последствий для соперника. Он должен быть предупрежден.

Ключевые фразы "не учитывает" и "возможных". Глядя на видео я вижу, что по первому движению игрока, он всё учитывает, а последствия, ой как реально возможны, и даже печально возможны.

Но это ладно. Вернемся к последней цитате. Вас ничего не смущает? А меня не только смущает, но и веселит, да ещё и мозг немного закипать начинает. Нога Алексея спускается ниже. Помните? "Чуть выше голени", т.е. колено, а сейчас, брюки превращаются в элегантные шорты, и уже "контакт с нижней частью голени". Бурные аплодисменты. Но опять ладно. Простим. Но с другой стороны, как простим, на этом же строится защита подозреваемого, путаница в формулировках порождает сомнение в сердцах и душах благодарных болельщиков. Так что Вы смотрели? Я не вижу в упор, что нога откидывается, куда она откидывается, может отстегивается? Куда он попал, "убивал" или шёл мириться, откидывается нога или сползает или продавливается или остается на своем законном убиенном месте? "Жизнь играет с нами в прятки" как пел прекрасный певец Юрий Антонов. И дальше ещё круче, фол по НЕОСТОРОЖНОСТИ превращается в БЕЗРАССУДНЫЙ. Вот таким лёгким способом как на рынке у наперсточников, ускользает и преображается главная улика, шарик, то в одной руке, то в другой, то манит, то милует. Так по каким критериям статусное ККК принимает решения, судя по громкому заявлению в начале, это был фол по НЕОСТОРОЖНОСТИ, а в течении судебного процесса что-то пошло не так и статья незаметно переквалифицировалась средь шумного бала, пока изумленная публика изучает материалы следствия и мечется по рынку в поисках пресловутого шарика в руках честных наперсточников. Очень даже себе приличная безрассудная последовательность в действиях официального органа РФС ККК. Хотя орган –это аббревиатура, форма всего лишь, его же надо наполнить содержанием. Как печень например, сегодня не выпил, нормальный орган, завтра выпил, орган бедный от дерьма мучается. Официальней органа уж не найти. Так что содержание официального органа позволяет видимо принимать такие безрассудные решения.



А.П.Б.: "Резонансных эпизодов в футболе может быть немалое количество. Люди апеллируют иногда другими критериями. Я называю эпизоды вроде того, что произошёл у Миранчука и Глушакова, телевизионным ужасом. Чем дольше смотришь замедленный повтор, тем страшнее становится".

А Вы не смотрите, Вам наверное и так ужасы по ночам снятся. И оттого, что Вы долго смотрите, Вам наверное тоже что-то там не понравилось, да? Если без лукавства и кокетства. Это называется пристальность, и правильно, что долго смотрите, Вы себе ещё на телефон скачайте и в пробках тоже смотрите, может ужас схлынет, останется хладнокровие, возобладает разум и Вы себе честно дадите ответ, сердцу своему дадите, а не прессе и не своему зеркальному отражению. Так что ещё одна идея родилась, отправить в УЕФА просьбу остановить эксперимент с видеоповторами, а то при долгом рассмотрении ужасы начинают сниться. А представляете, увидит бригада видеоассистентов на игре ужас на мониторе и впадёт в кому, кто их заменит? А оттого, что Вы начинаете трястись от страха, суть эпизода не меняется, как говорится, следственное действие только принимает более отчетливую и прозрачную картинку.



А.П.Б.: "По моему мнению , когда этот эпизод показали с трибуны, все увидели лишь жестковатый стык. Тогда ни о какой красной карточке не шла речь. Когда момент приблизили, уменьшили динамику и показали несколько раз, он начал восприниматься по-другому. А у судьи есть мгновение, чтобы определить критерий данного нарушения".

Как поёт незабвенный Иосиф Кобзон: Мгновенья раздают кому позор, а кому бесславие, а кому бесчестие. И свистят они как пули у виска. Мгновения.

Да, у судьи есть мгновения, и из этих мгновений состоит игра и судьи учатся улавливать эти мгновения, в этом их роль и назначение, служить футболу, защищать безопасность игроков, у каждого человека в жизни есть своё мгновение и не надо прятаться за скоротечность и сиюминутность, каждый отвечая за себя, несёт ответственность за других, хватит пустых и ничего не значащих слов, прикрывающих грязные мысли, хватит, не считайте людей идиотами, просто нормальные люди не хотят ввязываться в это пустопорожнее мероприятие. Ну сыграли и сыграли, ну не удалил и не удалил, ну скажи честно, и всё, или вы людей за быдло считаете, ворожите как маги дешёвые, прячетесь по кустам, бумажки свои засаленные с решениями статусного ККК прячете. Тьфу. "Эпизод с трибуны смотрится по-другому". Ну естественно. Когда в лесу кого-то насилуют, для нас сидящих в тёплых квартирах это тоже смотрится по-другому. А если ты на месте, ты должен оценить МГНОВЕННО, и принять решение, а не пускать слюни, принять решение, по-мужски, а не прятаться потом за спины и гнусавить о критериях. Человека рядом убивать будут, а ты будешь стоять и смотреть, так, какие критерии, пока дышит, соперник не сильно "убивает". Надо потом будем приблизить и посмотреть, прав ли я был, что не вмешался. Так загоните всех на верхний ярус, наденьте чёрные очки, выключите свет, и "убивайте" там друг друга сколько хотите, а мы будем попкорн есть, сытые и довольные, а вы нам потом в газетах расскажете что было, убили, зарезали, какая карточка, и в каком правовом поле всё это происходило. На поле чудес скажете вы. Ну и ладно. И мы успокоимся.



А.П.Б.: "Еськов – футбольный человек. Ему без разницы , игрок какой команды нарушает правила. Он разобрался в том эпизоде".

Это последняя цитата, которая может читаться в зависимости от настроения и взгляда на происходящее. Я думаю каждый её прочтёт по-своему. Я не буду вмешиваться в ход уже ваших мыслей. Я эту цитату уже прочитал для себя, но в данном случае свой взгляд оставлю при себе, а вы оставьте свой при себе. Спасибо.