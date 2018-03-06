18:55 | Футбол — РФПЛ

Москалев рассудит "Урал" и "Локомотив", Еськов - "Ростов" и "Зенит"

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Назначены судьи и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу между "Ростовом" и "Зенитом" обслужит главный арбитр Алексей Еськов, а между "Уралом" и "Локомотивом" - Владимир Москалев.

9 марта, пятница

"Амкар""Арсенал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

10 марта, суббота

"Уфа""Анжи": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Динамо""Краснодар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Тосно""Рубин": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

11 марта, воскресенье

"Ахмат"ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов""Зенит": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Спартак""СКА-Хабаровск": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

12 марта, понедельник

"Урал""Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Доктор_Хряк

Вперёд Ахмат ! Вперёд Ростов ! Вперёд Урал !

21:09

садко

Куда смотрит РФС неужели не видят что Будогосский не квалифицированно выполняет свои обязанности как руководитель ДСИ и что ему уже пора отправиться на пенсию. Большинство скандалов из за его не грамотного подхода к назначению судей на игры. Вот очередной ляп с назначениями : 10 марта Крылья Советов-Тюмень судья Левников, на следующий день 11 марта Спарта-СКА Хабаровск опять судит Левников. Это наверно Будогосский его так поощрил после того как он не помог Сельдякову в матче Зенит-Амкар где он был резервным судьей. Еще одно неграмотное назначение Еськова на матч Ростов-Зенит и это после того если помните какой скандал был в том году после игры Зенит-Ростов.

21:06

Джин_SM(v3)

капец Ростову...

21:03

onlywhitespartak

Бомжи своего судью уже вызвали )))) еськов их прошлой весной через раз судил )

20:03

shpasic

почему самые честные в мире судьи (те, что из Петербурга) никогда не судят Зенит?)

19:44

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:28

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Сухина уже с судейкоой провел беседу! Факт. Москалев не отказался и теперь купит жене, дочке, маме, бабушке дорогие подарки на 8 марта. А себе заколку на галстук с брюликом.....теперя может себе это позволить.

19:02

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