Москалев рассудит "Урал" и "Локомотив", Еськов - "Ростов" и "Зенит"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу между "Ростовом" и "Зенитом" обслужит главный арбитр Алексей Еськов, а между "Уралом" и "Локомотивом" - Владимир Москалев.

9 марта, пятница

"Амкар" – "Арсенал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

10 марта, суббота

"Уфа" – "Анжи": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Динамо" – "Краснодар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Тосно" – "Рубин": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

11 марта, воскресенье

"Ахмат" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Зенит": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Спартак" – "СКА-Хабаровск": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

12 марта, понедельник

"Урал" – "Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

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