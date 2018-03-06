Москалев рассудит "Урал" и "Локомотив", Еськов - "Ростов" и "Зенит"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу между "Ростовом" и "Зенитом" обслужит главный арбитр Алексей Еськов, а между "Уралом" и "Локомотивом" - Владимир Москалев.
9 марта, пятница
"Амкар" – "Арсенал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
10 марта, суббота
"Уфа" – "Анжи": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Динамо" – "Краснодар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Тосно" – "Рубин": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
11 марта, воскресенье
"Ахмат" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Ростов" – "Зенит": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
12 марта, понедельник
"Урал" – "Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
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Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
Доктор_Хряк
Вперёд Ахмат ! Вперёд Ростов ! Вперёд Урал !
21:09
садко
Куда смотрит РФС неужели не видят что Будогосский не квалифицированно выполняет свои обязанности как руководитель ДСИ и что ему уже пора отправиться на пенсию. Большинство скандалов из за его не грамотного подхода к назначению судей на игры. Вот очередной ляп с назначениями : 10 марта Крылья Советов-Тюмень судья Левников, на следующий день 11 марта Спарта-СКА Хабаровск опять судит Левников. Это наверно Будогосский его так поощрил после того как он не помог Сельдякову в матче Зенит-Амкар где он был резервным судьей. Еще одно неграмотное назначение Еськова на матч Ростов-Зенит и это после того если помните какой скандал был в том году после игры Зенит-Ростов.
21:06
Джин_SM(v3)
капец Ростову...
21:03
onlywhitespartak
Бомжи своего судью уже вызвали )))) еськов их прошлой весной через раз судил )
20:03
shpasic
почему самые честные в мире судьи (те, что из Петербурга) никогда не судят Зенит?)
19:44
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Сухина уже с судейкоой провел беседу! Факт. Москалев не отказался и теперь купит жене, дочке, маме, бабушке дорогие подарки на 8 марта. А себе заколку на галстук с брюликом.....теперя может себе это позволить.
19:02