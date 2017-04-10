Мориц Бауэр: "Рубин" должен был побеждать "Томь"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после ничьей с "Томью" в матче 22-го тура чемпионата России (2:2) отметил, что его команда должна была побеждать. Также он рассказал, что главный тренер Хави Грасия в перерыве просил футболистов изменить игру.

– Мы сделали решающую ошибку, – приводит "Реальное время" слова Бауэра. – Мы очень разочарованы сегодняшним результатом. Думаю, мы должны были сегодня побеждать и нет нам оправданий.

– Сделав счет 2:1, вы морально уже почувствовали себя победителями?

– Нет, мы продолжали идти вперед и хотели сделать счет 3:1, потому что всегда опасно удерживать минимальное преимущество. Но всего одна ошибка перечеркнула наши старания – и стало 2:2. Огромное разочарование

– К чему призывал Грасия в перерыве? Больше использовать фланги, создавать давление в штрафной?

– Конкретизации не было – все и так понимали, что с той игрой, которая была у нас в первом тайме, матч не выиграешь. Мы понимали, что надо просто найти свою игру. Мы начали забивать, но, к сожалению, не смогли удержать победу. Еще раз повторю, мы крайне разочарованы.