 Молодежная команда "Спартака" отпраздновала чемпионский титул. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежная команда "Спартака" отпраздновала чемпионский титул

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После игры 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги между "Спартаком" и "Арсеналом" (2:0) москвичи отпраздновали завоеванное чемпионство. Благодаря победе в Туле красно-белые гарантировали себе четвертое чемпионство в истории (шестое, если учитывать турнир дублирующих составов, который проводился до 2007 года, с 2008-го – молодежное первенство).

Напомним, что ранее основная команда "Спартака" стала чемпионом России.

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