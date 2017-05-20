Молодежная команда "Спартака" отпраздновала чемпионский титул

После игры 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги между "Спартаком" и "Арсеналом" (2:0) москвичи отпраздновали завоеванное чемпионство. Благодаря победе в Туле красно-белые гарантировали себе четвертое чемпионство в истории (шестое, если учитывать турнир дублирующих составов, который проводился до 2007 года, с 2008-го – молодежное первенство).
Напомним, что ранее основная команда "Спартака" стала чемпионом России.
Чемпионы возвращаются в Москву!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 мая 2017 г.
Сегодня молодёжная команда "Спартака" одержала победу в последнем матче сезона и завоевала золотые медали! pic.twitter.com/kV9Hchpd4Y