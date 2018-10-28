Молодежная команда ЦСКА упустила победу в матче с "Краснодаром"

В матче 12-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА остается лидером в турнирной таблице первенства.

Молодежные команды

12-й тур

ЦСКА – "Краснодар" – 2:2 (2:0)

Голы: Жиронкин, 9 – с пенальти (1:0). Тикнизян, 38 (2:0). Пидлисняк, 64 (2:1). Ознобихин, 90+2 (2:2).

Удаление: Гордюшенко (ЦСКА), 79.

Судья: Жолобов (Волжский).

28 октября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".