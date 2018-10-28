Молодежная команда ЦСКА упустила победу в матче с "Краснодаром"

В матче 12-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 2:2. ЦСКА остается лидером в турнирной таблице первенства.
Молодежные команды
12-й тур
ЦСКА – "Краснодар" – 2:2 (2:0)
Голы: Жиронкин, 9 – с пенальти (1:0). Тикнизян, 38 (2:0). Пидлисняк, 64 (2:1). Ознобихин, 90+2 (2:2).
Удаление: Гордюшенко (ЦСКА), 79.
Судья: Жолобов (Волжский).
28 октября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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