Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче с "Эмполи"

Оргкомитет международного турнира Viareggio Cup засчитал молодежке "Зенита" техническое поражение за нарушение регламента в матче против "Эмполи", информирует официальный сайт питерцев.
По регламенту турнира по ходу второго тайма можно делать три замены. Тренерский штаб сине-бело-голубых после перерыва произвел четыре замены.
Результат встречи, завершившейся со счетом 1:1, аннулирован, и петербуржцам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Следующий матч на турнире команда Игоря Симутенкова проведет 15 марта против "Асколи".
П_о_в_а_р
Хотя довольно забавно, что судьи не контролируют кто кого меняет, а узнают это после матча.))
20:12
П_о_в_а_р
Турбин и Будогосский, прекратити!!!
20:10
баламошка
Бомжи без махинаций жить не умеют.
20:02
regjy
А судья то как это допустил????????
20:02
**гость**
Точно судья виноват! И наверно он из Москвы!
19:57