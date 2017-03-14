19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче с "Эмполи"

0
0
0
0
5

Оргкомитет международного турнира Viareggio Cup засчитал молодежке "Зенита" техническое поражение за нарушение регламента в матче против "Эмполи", информирует официальный сайт питерцев.

По регламенту турнира по ходу второго тайма можно делать три замены. Тренерский штаб сине-бело-голубых после перерыва произвел четыре замены.

Результат встречи, завершившейся со счетом 1:1, аннулирован, и петербуржцам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Следующий матч на турнире команда Игоря Симутенкова проведет 15 марта против "Асколи".

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Хотя довольно забавно, что судьи не контролируют кто кого меняет, а узнают это после матча.))

20:12

П_о_в_а_р

Турбин и Будогосский, прекратити!!!

20:10

баламошка

Бомжи без махинаций жить не умеют.

20:02

regjy

А судья то как это допустил????????

20:02

**гость**

Точно судья виноват! И наверно он из Москвы!

19:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ