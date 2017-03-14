Молодежке "Зенита" засчитано техническое поражение в матче с "Эмполи"

Оргкомитет международного турнира Viareggio Cup засчитал молодежке "Зенита" техническое поражение за нарушение регламента в матче против "Эмполи", информирует официальный сайт питерцев.

По регламенту турнира по ходу второго тайма можно делать три замены. Тренерский штаб сине-бело-голубых после перерыва произвел четыре замены.



Результат встречи, завершившейся со счетом 1:1, аннулирован, и петербуржцам засчитано техническое поражение со счетом 0:3.



Следующий матч на турнире команда Игоря Симутенкова проведет 15 марта против "Асколи".