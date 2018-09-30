Молодежка "Спартака" с Ещенко и Глушаковым разгромила "Ростов"

"Спартак" в матче 9-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Ростов" со счетом 4:0. В составе красно-белых отличились Данила Прошляков (дубль), Дмитрий Маркитесов и Даниил Лопатин.

В составе "Спартака" с первых минут играли защитник первой команды Андрей Ещенко и ее экс-капитан полузащитник Денис Глушаков. Оба ранее были отстранены от тренировок с основной командой.

В другом матче 9-го тура молодежного первенства "Крылья Советов" на выезде победили "Рубин" – 2:0.

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9-й тур

"Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 4:0 (3:0)

Голы: Прошляков, 13 - с пенальти (1:0). Маркитесов, 32 (2:0). Лопатин, 33 (3:0). Прошляков, 58 (4:0).

30 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

"Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2 (0:1)

Голы: Вучичевич, 4 (0:1). Мухин, 90+2 (0:2).

30 сентября. Казань. Стадион "Рубин".