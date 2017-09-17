Молодежка "Локомотива" победила "Амкар", у пермяков удалены два игрока

"Локомотив" победил "Амкар" в матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 2:1. Железнодорожники пропустили в первом тайме, но затем забили дважды и поднялись в таблице на пятое место. Отметим, что с 44-й минуты "Амкар" играл вдевятером.

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10-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 2:1 (0:1)

Голы: Вазитдинов, 13 (0:1). Рубцов, 78 (1:1). Дорофеев, 83 (2:1).

Удаления: Гусейнов (А), 8. Чухланцев (А), 44.