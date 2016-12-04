Молодежка "Анжи" в меньшинстве уступила "Арсеналу"

Матч молодежного первенства чемпионата России между "Арсеналом" и "Анжи" завершился победой "оружейников" - 2:1. Махачкалинцы доигрывали встречу в меньшинстве. На второй добавленной минуте к основному времени был удален защитник Багаутдин Рикматуллаев.

Чемпионат России

Молодежные команды

17-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (0:0)

Голы: Агабалаев, 49 (0:1). Клементьев, 87 (1:1). Лобзин, 89 (2:1).

Удаление: Рикматуллаев ("Анжи"), 90+2.

Судья: Рабынин (Владивосток).

4 декабря. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".