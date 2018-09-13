Молло покорил болельщиков "Крыльев Советов", дав интервью на русском языке

Полузащитник Йоан Молло дал первое интервью после возвращения в "Крылья Советов". Видео длительностью 2 минуты 27 секунд опубликовано на YouTube-канале самарского клуба.

"Эмоционально я рад вернуться в Самару. Буду хорошо работать, это большой вызов для меня. Я готов. "Крылья Советов" - это мой второй дом. С нетерпением жду субботу (встречу седьмого тура чемпионата России против "Арсенала". - Прим. "СЭ"), чтобы играть. Почему выбрал 89-й номер? Это год моего рождения. Хочу сказать спасибо всем фанатам. Надеюсь, доставлю вам как можно больше удовольствия", - сказал Молло.

"Крылья Советов" объявили о возращении 29-летнего Молло 6 сентября. Ранее он выступал за самарцев с 2015 по 2016 год. За команду он провел 38 игр и отметился 5 голами.

"Арсенал" - "Крылья Советов": чемпионат России, 7-й тур, 15 сентября, 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Все о чемпионате России - здесь