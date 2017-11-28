Мне бы в небо. 60 тысяч км Фарфана в ноябре

Перуанский форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан в последнем месяце осени-2017 совершил несколько дальних перелетов.

Ноябрь Фарфан, автор дубля и голевой передачи под третий мяч в ворота "Зенита" в октябрьском матче чемпионата России в Санкт-Петербурге (3:0), открыл забитым мячом в домашней встрече группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2) и результативным пасом в дерби с ЦСКА в премьер-лиге (2:2).

33-летний нападающий в составе сборной Перу принял участие в межконтинентальных стыковых матчах чемпионата мира-2018 с Новой Зеландией, для чего совершал полеты из Москвы в Лиму, из Лимы – в Окленд и Веллингтон, а затем – обратно в Лиму. Гол футболиста принес его национальной команде победу в ответной встрече и путевку в Россию (2:0 дома после 0:0 в гостях).

Вернувшись с задержкой в Москву, Фарфан оформил дубль в матче Лиги Европы с "Копенгагеном" (2:1), после чего вместе с клубом отправился в морозный Хабаровск. На Дальнем Востоке форвард поучаствовал в первом голе в ворота СКА, а в концовке принес лидеру чемпионата победу – заработал пенальти и со второй попытки поразил ворота (2:1).

Вместе с тем Фарфан получил от главного тренера "Локо" Юрия Семина и партнеров по команде ряд "титулов" – в том числе "космонавт" и "рекордсмен по перелетам".