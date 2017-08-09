Мийо Цакташ: "В "Рубине" при Бердыеве стало больше дисциплины"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ отметил, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев не дает поблажек своим подопечным. По его словам, специалист выбирает тех, кто лучше проявляет себя на тренировках.

- Бердыев? Он не дает поблажек никому, - цитирует "Реальное время" Цакташа. - Ты можешь быть лучшим игроком матча, но если на тренировках партнер по твоему амплуа будет работать лучше, играть будет он. У нас в команде большой выбор отличных исполнителей на моей позиции, поэтому, конечно, биться за основу непросто. Но я сдаваться не намерен, верю в свои силы. Сейчас у каждого в команде есть шанс. Все зависит от того, как ты выкладываешься на тренировках.

В команде с приходом Бердыева стало больше дисциплины – все мысли на тренировках только о футболе. Тренировочный процесс тоже изменился. Много внимания уделяем тактике, теории. Уже сейчас люди, которые выходят на поле, знают каждый маневр, который от них ждет Бердыев в тот или иной момент матча. Это серьезный подход. Во многом нам еще предстоит прибавить, но видно, что команда сплачивается и двигается в правильном направлении.