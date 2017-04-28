Миодраг Божович: "Я расстраивался, когда трибуны в Черкизове не заполнялись"

Экс-наставник "Локомотива" Миодраг Божович в интервью официальному сайту столичного клуба высказался о проблемах с посещаемостью на стадионе в Черкизове. Напомним, что 48-летний черногорский специалист работал в "Локомотиве" с 2014 по 2015 год, а ныне занимает пост главного тренера "Црвены Звезды".

– Меня часто спрашивают о болельщиках. До сих пор спрашивают, – сказал Божович. – Буквально на днях играли на выезде с "Чукаричками", победили 4:1. И после матча опять слышу: "А где болельщики?". Ну и что ответить журналистам? "Было очень жарко". Нормально ответил?

– Убедительно вполне.

– Ха-ха, и в России, было дело: "Очень холодно".

– Но самое оригинальное – про уехавших на дачу.

– Фразу потом припоминали, даже называли крылатой. Но я не вижу в ней ничего оригинального. Я не шутил, а грустил. Расстраивался, когда трибуны в Черкизове не заполнялись. Иногда мне казалось, что время матчей назначают неудачное – то рано, то поздно. Понятно, что проблемы посещаемости футбольных матчей глубже. И, если связаны с временем проведения или погодой, то не в первую очередь.

Напомним, что "Локомотив" на своем поле примет "Рубин" завтра, 29 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры