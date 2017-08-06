Миодраг Божович: "Почему пенальти бил Джорджевич? Потому что он забрал мяч"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 4-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:2) отметил, что его подопечные не показали той игры, к которой стремится команда. Специалист подчеркнул, что в физической готовности туляков есть его вина.

– Сегодня мы не показали ту игру, к которой стремимся, – сказал Божович. – В первом тайме повели в счете, но гол был забит только за счет индивидуального мастерства Берхамова. Нельзя сказать, что это стало результатом каких-то командных действий. Во втором тайме сразу пропустили. Мы сегодня проиграли очень много единоборств, и именно поэтому потерпели поражение. Плюс к тому в каких-то моментах удача повернулась к нам спиной, но это футбол, так бывает. Хочу сказать, что наши болельщики, как всегда, были лучшими. Спасибо им за поддержку.

– Почему второй матч подряд Александров упускает своего игрока и "Арсенал" пропускает?

– Не готов сейчас сказать по горячим следам. Надо посмотреть повтор и тогда уже делать выводы.

– "Арсенал" опять выигрывал после первого тайма 1:0, но в итоге получилось 1:2. Это проблема функциональной готовности или что-то другое?

– Я думаю, что с "Рубином" такой проблемы не было. Сегодня – да, команда не двигалась легко и хорошо, поэтому могу признать, что в этом есть моя вина.

– Готов ли выйти на поле Альварес?

– Он еще не готов физически, с мая он не работал ни с какой командой, так что ему еще необходимы одна-две недели на подготовку.

– Почему пенальти бил Джорджевич?

– Потому что он забрал мяч.

– В этом сезоне "Арсенал" уже третий гол пропускает после розыгрыша стандартных положений. В чем причина?

– Да, такая проблема есть. Работаем над этим, но сегодня соперник был чуть-чуть посильнее нас. У них были высокие игроки, а у нас их не хватало. Кроме Сунзу и Беляева, ну и Джорджевича, никого не было. Это повлияло.

– Практически перед каждым матчем "Арсенал" теряет кого-то по причине травм. В Казани не было Беляева, сегодня – Комбарова.

– Трудно сказать. У Беляева был ушиб, так бывает. Я думаю, у нас не больше травм, чем у других команд. У нас никто, кроме Григалавы и Расича с ушибом, серьезно не травмирован. Это все "механические" повреждения, они не связаны с физическими кондициями. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Тосно"