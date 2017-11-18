Миодраг Божович: "Может, через год, через два Тула и будет в Лиге Европы"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) подчеркнул, что все клубы премьер-лиги знают о силе туляков. Специалист отметил хорошую готовность казанцев к минувшей встрече.

– "Арсенал" поднялся на промежуточное шестое место, где туляки в премьер-лиге не были никогда. На команду не давит такая высокая позиция? Как говорили когда-то: "Через год, через два Тула в Кубке УЕФА"...

– Может быть, через год, через два этот и может стать реальностью, если клуб будет расти. Сегодня и "Рубину" некуда было деваться, им тоже очень нужны очки. И если раньше, возможно, нас кто-то и недооценивал, сейчас все знают, что с "Арсеналом" играть нелегко. Они очень хорошо подготовились.

– Было ощущение, что у "Арсенала", особенно до выхода Берхамова, было много потерь. Это как-то связано с перерывом в чемпионате или это "Рубин" заставлял ошибаться?

– И то, и другое. Могу сказать, что у Чаушича была серьезная травма, за две недели он провел 3-4 тренировки. Ему не хватало сегодня "физики". Это одна из причин того, что у нас не было той агрессии в середине поля, что была раньше. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Рубин"