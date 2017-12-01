Миодраг Божович: "Арсенал" не заслуживал поражения в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) отметил, что его команда не заслуживала поражения. Он также добавил, что туляки будут настраиваться на следующую игру.

– Игра была до ошибки. Мы могли забить в первом тайме, у нас было 2 момента, но не забили. Во втором тайме и у нас, и у "Спартака" была возможность выйти вперед, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Не скажу, что игра была ничейная, но мы не заслуживали поражения. "Спартак" выиграл, потому что использовал нашу ошибку.

Изменения в перерыве произошли, так как поле было очень плохое. Трудно было играть низом. Мы пытались выигрывать единоборства. Игра 50 на 50 была.

Мы должны работать, настраиваться на следующих соперников. Ничего не закончилось.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"