Министр спорта Татарстана: "Новому руководству "Рубина" нужно время, все в клубе наладится"

Министр спорта Татарстана, член попечительского совета "Рубина" Владимир Леонов отметил, что сейчас в казанской команде имеются финансовые проблемы. Леонов также добавил, что новому руководству "рубиновых" нужно время.

– Команда меняется, сейчас непростые финансовые времена, но надеемся, что это все останется в прошлом, – цитируют "РИА Новости" Леонова. – Нужно хорошо закончить сезон, а уже на следующий год будем ставить задачи. Главное – сохранить команду, почистить с точки зрения финансов. Новому руководству и главному тренеру нужно время. Думаю, что все наладится.

Вторую часть сезона "Рубин" начнет на "Казань Арене". В середине мая будет проведен тестовый матч перед чемпионатом мира с участием казанской команды. На нем будут отработаны все сервисы, как это было перед Кубком конфедераций.

Бердыев. Перестройка. Все о трансферах "Рубина"