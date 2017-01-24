Михаил Вартапетов: "Глушаков - главный шутник "Спартака"? В этом году нет явного лидера"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ доволен тем, как проходят тренировки красно-белых и в каких кондициях игроки вернулись из отпуска. Также он отметил, что занятия проходят в веселой атмосфере, что помогает команде.

– Довольны ли вы состоянием и показателями игроков "Спартака" по итогам тестов, которые команда прошла перед выездом на сборы и по первым дням сборов в целом?

– Довольны тем, как ребята тренируются, тем, как они серьезно с первого дня включились в работу и нас вполне устраивают те расшифровки, которые мы получили после каникул, что ребята выполнили все программы, это очень приятно. Они серьезно к этому отнеслись, тем более, что программа была довольно таки интенсивная. Также те тесты, которые мы проходили во время углубленного медицинского обследования перед возобновлением сезона в клинике, они тоже говорят о том, что ребята серьезно отнеслись в отпуске к выполнению заданий. Так что сейчас все идет хорошо. Главное из того, чем доволен и я, и тренерский штаб, и вся наша медицина – это той обстановкой, микроклиматом в команде, в котором все это происходит. Когда даже тяжелые тренировки перемежаются с шутками, с хорошим настроением. Это самое главное, от этого тоже прибавляются силы.

– Главный шутник Глушаков? Или можно того же Промеса назвать?

– Явного лидера нет в этом году. Многие стараются шутить, поддерживают шутки, никто не обижается. Так что все нормально.