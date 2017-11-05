Михаил Лысов: "Мои ориентиры в футболе - Менди и Алаба"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов отметил, что в профессиональном плане ориентируется на защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди и защитника "Баварии" Давида Алаба. Он также добавил, что играть нужно на качество, а не на красоту.

– Кто для вас ориентир в футболе?

– Бенжамен Менди и Давид Алаба. Менди – один из лучших защитников прямо сейчас, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Лысова. - Есть еще Марселу из "Реала", но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту!

– Разве в футболе красота не важна?

– Возьмите статистику Алабы и Марселу. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником.

В текущем сезоне 19-летний Лысов провел семь матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.