Михаил Левашов: "Арсенал" играл лучше "Динамо" и должен был побеждать"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов поделился впечатлениями после матча с "Динамо" (0:0) в первом туре чемпионата России.

- Настраивались играть на победу, конечно. Сегодня был первый домашний матч, большая ответственность. Конечно, в первую очередь повлияло удаление в самом начале игры, - сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе. - Было видно, что сопернику пришлось немножко перестраивать игру, но мы все равно от своей игры не отходили. Я считаю, что мы играли лучше, моментов создали больше и должны были выигрывать сегодня.

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