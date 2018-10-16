Нападающий "Енисея" Михаил Костюков прооперирован в итальянской клинике "Вилла Стюарт". Разрыв сухожилия малоберцовой мышцы в голеностопе, игрок получил на тренировке перед матчем со "Спартаком".

– Операция прошла успешно, – цитирует Костюкова официальный сайт клуба. – На восстановление уйдет от трех до четырех месяцев. Думаю, к зимним сборам уже буду готов! Сейчас нахожусь в Риме, 20 октября поеду домой. Очень сильно хочу вернуться на поле. Желаю "Енисею" удачи в следующих играх. Обязательно буду болеть за свою команду!