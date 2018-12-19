Михаил Галактионов: "Ушел из "Ахмата" из-за отсутствия результата"

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью "СЭ" заявил, что ушел из "Ахмата" в апреле 2018 года из-за отсутствия результата.

- После поражения в Казани я написал заявление, - сказал Галактионов. - Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей "Ахмат" прошел без поражений, в Москве добился ничьей с "Локомотивом", обыграл "Спартак" и финишировал на девятом месте.

Что стало последней каплей?

– Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.

– Оно было спонтанным?

– Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу. (Александр Кружков)

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