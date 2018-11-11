Михаил Боярский – о поражении "Зенита" от ЦСКА: "Как бы ни вышло как в прошлом сезоне: начали за здравие, а потом…"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" поражение клуба из Санкт-Петербурга в выездном матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2).

После этой победы армейцы набрали 23 очка и делят четвертое место с "Ростовом". Сине-бело-голубые с 31 очком лидирует в РПЛ.

– Игру я не смотрел, а слушал. Считаю то, что центральная встреча тура не транслировалась по открытому каналу – это безобразие! – сказал Боярский. – Слушать матч по радио, конечно, совсем не то, что смотреть, но даже по такому репортажу сложилось впечатление, что "Зенит" выглядел из рук вон плохо. Это очень печально – мы столько сил тратим на моральную поддержку команды, а она даже достойно проиграть не может.

– Удивлены уверенной победой армейцев?

– Да, ведь многие прогнозировали успех "Зенита". Ну что это такое? Морально-волевые качества отсутствуют напрочь. Или клуб набрал достаточное количество очков и можно уже не играть?

– Сине-бело-голубые нанесли первый удар в створ лишь после 70-й минуты. Разве лидер чемпионата может себе такое позволить?

– Конечно нет, о чем разговор? "Молодцы", ничего не скажешь… Я понимаю, что у "Зенита" хороший отрыв в чемпионате, но нельзя же так безвольно отдавать такой принципиальный матч. Ничья с "Бордо" в Лиге Европы была хорошим результатом, потому что отсутствовали Дзюба и Иванович. А сейчас – все на месте, а толку никакого. Все как в прошлом сезоне: начали за здравие, а потом… (Иван Торопцев)

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