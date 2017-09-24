Миха Мевля: "Пока для "Зенита" все идет хорошо"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что его команда начала игру так, как и планировала. Он также добавил, что сине-бело-голубым нужно сохранять настрой и продолжать так же играть.

После 45 минут "Зенит" ведет со счетом 2:0.

– Мы начали игру так, как и договаривались. Пока все для нас идет хорошо, – сказал во флеш-интервью Мевля. – 2:0 – самый опасный счет? Конечно, это только конец первого тайма. Мы должны сохранять настрой и продолжать так же играть.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"