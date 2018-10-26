Мещеряков пообещал высказать свое отношение к книге Семина ему лично

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков обсудит выход авторской книги главного тренера команды Юрия Семина в личной беседе с ним.

Ранее была опубликована глава из книги Семина "Локомотив. Возвращение на пьедестал", в которой 71-летний тренер рассказал о непростых взаимоотношениях с генеральным директором клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

- Я не собираюсь повторять крылатое выражение - книгу не читал, но осуждаю. У нас в стране свобода слова, но книгу Юрия Семина я действительно не читал, и, честно говоря, времени на это нет, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Надеюсь, доведется прочесть мемуары многих людей, когда выйду на пенсию, и если говорить о моем личном отношении к мемуаристике как к литературному жанру, то считаю, что, если кто-то пишет книгу о каких-либо событиях, которые имеют существенную отдаленность от настоящего времени, то это позволяет автору подумать и посмотреть на события с разных сторон и дать более объективную оценку происходившему. Поэтому лично я не очень люблю книги, описывающие текущие события, в них много субъективизма.

На мой взгляд, само решение об издании книги, описывающей текущие события или людей, которые в них принимают участие в сколько-нибудь, как кому-то может показаться, негативном свете, по меньшей мере, некорректно. Это не идет и не может идти на пользу ни текущим отношениям, ни той организации, в которой ты работаешь.

Предпочитаю выяснять отношения и спорить с людьми глаза в глаза, а не использовать для этого другие способы. Это касается всех, и это моя твердая позиция. Собственные соображения по поводу этой ситуации я обязательно выскажу в личном порядке, однако, как я уже говорил, у нас в стране свобода слова. Уверен, что мы, в "Локомотиве", уже вышли из детсадовского возраста, когда чересчур трепетно относились к словам своих одногруппников.