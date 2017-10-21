Мельгарехо сыграет с первых минут в матче "Спартак" - "Амкар"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч 14-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле появится нападающий красно-белых Лоренсо Мельгарехо.

Таким образом, наставник столичной команды принял решение выставить на игру с пермяками состав, который был в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) после замены полузащитника Александра Самедова на парагвайца.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Мельгарехо, Попов, Промес – Луиз Адриану.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"