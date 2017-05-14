Мбенг – новый рекордсмен "Терека"

Отличившись в гостевом матче 28-го тура чемпионата России с "Томью", нападающий "Терека" Аблай Мбенг продлил результативную серию в премьер-лиге до четырех игр. До сенегальца ни одному из футболистов грозненского клуба не удавалось забить более чем в трех встречах кряду. Такой результат имеется в активе Шамиля Асильдарова, Заура Садаева и того же Мбенга. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" - "Терек"