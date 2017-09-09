Матиас Краневиттер: "Всю информацию о "Зените" получал от Гарая и Домингеса"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что дополнительным стимулом при переходе в питерский клуб стало то, что команду возглавляет Роберто Манчини. По словам игрока, информацию о команде он получил от Эсекиэля Гарая и Алехандро Домингеса, которые ранее выступали в Санкт-Петербурге.

– Что знали о "Зените" до перехода?

– Всю информацию получал от Гарая и Домингеса – они рассказали много хорошего о клубе и городе. Конечно, был в курсе, что здесь работает Роберто Манчини. Для меня это стало дополнительным стимулом.

– В первом интервью Паредеса спросили, кто самый принципиальный соперник для "Зенита". А вам известен ответ на этот вопрос?

– Для меня они все принципиальные!

– А осведомлены, что вашего товарища Домингеса в Петербурге называют "святым"?

– Ого! Чори мне не рассказывал. Почему?

– Свое первое российское чемпионство "Зенит" выиграл в последнем туре чемпионата-2007, когда на последних минутах встречи Домингес выбил мяч с линии ворот. Если бы не он – петербуржцы не взяли бы титул.

– Отличная история! Знаю Алехандро очень давно: познакомились в "Ривере", когда мне было 18 лет. Он отличный парень и уже тогда был большим футболистом. Потом пересекались в Мадриде, когда Домингес выступал за "Райо Вальекано". Так что у нас хорошие отношения. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Матиаса Краневиттера