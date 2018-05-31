Матиас Краневиттер: "Надеемся, Семак станет отличным тренером "Зенита"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер надеется, что новый главный тренер Сергей Семак добьется успеха с питерским клубом. 42-летний специалист подписал контракт с "Зенитом" на два года с возможностью продления еще на год.
- Надеемся, что Семак станет отличным тренером нашей команды, и мы проведем достойный сезон под его руководством. Потому что "Зенит" - это большой клуб, люди в котором любят и хотят трудиться, - сказал Краневиттер. (Егор БЫЧКОВ)
Lennon
Ну тебя-то он на раз-два вышибет!!!
19:16
kaduly
Плюс что Симак русскоязычный,минус не может материться.
19:15
Millwall82
Кран наверное первый на выход пойдет, следом Ригони (самый бесполезный из латиносов). Паредаса, Дриусси и особенно Мамману надо оставлять любыми силами.
19:11