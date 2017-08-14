Матиас Краневиттер: "Конечно, я очень рад, что смог сыграть против "Ахмата"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер после матча 6-го тура чемпионата России против "Ахмата" (4:0) отметил, что был рад выйти на замену. По словам игрока, для него было важно, что команда продолжила серию без поражений в этом чемпионате.

- Конечно, я очень рад, что смог сыграть, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Краневиттера. - А еще рад, что команда победила. Это очень важно для меня. Хорошо, что мы продолжаем победную серию. Это был не самый легкий для нас матч, но на каждый я выхожу с одинаковым настроем.

Манчини? Он сказал мне, чтобы я играл так же, как делаю это на тренировках. Мы всегда стараемся играть в одной манере - подальше от своих ворот. У нас еще длинный сезон, будем стараться.