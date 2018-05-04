Массимо Каррера: "То, как ушел Пилипчук - некрасиво по отношению к "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что его ассистент Роман Пилипчук отстранен от работы, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Ранее Пилипчук через "СЭ" объявил об уходе из "Спартака", не поставив, по всей видимости, в известность клуб.
- На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?
- Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать в "Спартаке", устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.
- Вас удивило такое его завление?
- Я считаю, что такой шаг - это некрасиво по отношению к "Спартаку".
- Его не будет до конца сезона?
- Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть "Тосно" - "Динамо". Хватит о Пилипчуке. Мне кажется, даже в случае государственного переворота не столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему.
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"Спартак" и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?
За Арсеналий с децтва!))
yspesh4 За Арсеналий с децтва!)) yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?)))))))))))))))))) 18:46 /// Э-э-э, я на тебя забил давно. Так, раз в месяц, напишу ченить, когда ты эго свое раздутое до конца высовываешь)))))))))))))) 19:01 ---------------------------- И какая цель?)) Ты думаешь посты таких даунов как ты имеют для меня значение?)) Заблуждаешься!))
19:04
За Арсеналий с децтва!))
Ватного с завидным постоянством макают в хафно, а он только облизывается.))
19:02
yspesh4
За Арсеналий с децтва!)) yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?)))))))))))))))))) 18:46 /// Э-э-э, я на тебя забил давно. Так, раз в месяц, напишу ченить, когда ты эго свое раздутое до конца высовываешь))))))))))))))
19:01
Бу-га-га!
Чмоку с завидным постоянством макают в хафно, а он только облизывается.
18:52
Бу-га-га!
Зашевелились паучки.)))
18:51
За Арсеналий с децтва!))
yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?))))))))))))))))))
18:46
Платошкин Андрей
Kot, kotoryi Надо Карпина к Каррере. Будет тренерский тандем "КаКа". Кака, это уже бренд, была еще ЖоПа в ЦСКА (правда в анекдоте). Этот тандем я бы назвал "КарКар".
18:44
баламошка
Скандалы какие-то. Лёнька, разберися там! Хватит брать в управленцы некомпетентную родню!)
18:31
NapoliFC
Спартак Чемпион! С Каррерой нужно продлевать контракт на лет 5 с опцией ухода в Ювентус.
18:21
yspesh4
За Арсеналий с децтва!)) Ты что, придурок, следишь за мной на всём сайте?)) 17:57 /// Здесь вообще очередь целая))))))))))))))))))))) Заслужил, чё)))))))))))))))))))))))
18:20
За Арсеналий с децтва!))
Массимо прав, надо сказать Роману спасибо за работу в Спартаке и пожелать удачи.)
18:02
awko29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
18:00
Kot, kotoryi
Надо Карпина к Каррере. Будет тренерский тандем "КаКа".
17:57
За Арсеналий с децтва!))
Ты что, придурок, следишь за мной на всём сайте?))
17:57
shpasic
За Арсеналий с децтва!)) - Каррере Пилипчук сказал спасибо при личной встрече, всех остальных перечислил в прессе.)) Лично мне это очевидно более чем, и никакого конфликта не было и быть не могло, не надо придумывать на пустом месте всякую ахинею.)) - 16:24 3 МАЯ
17:50