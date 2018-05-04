Массимо Каррера: "То, как ушел Пилипчук - некрасиво по отношению к "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что его ассистент Роман Пилипчук отстранен от работы, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Ранее Пилипчук через "СЭ" объявил об уходе из "Спартака", не поставив, по всей видимости, в известность клуб.

- На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?

- Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать в "Спартаке", устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.

- Вас удивило такое его завление?

- Я считаю, что такой шаг - это некрасиво по отношению к "Спартаку".

- Его не будет до конца сезона?

- Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть "Тосно" - "Динамо". Хватит о Пилипчуке. Мне кажется, даже в случае государственного переворота не столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему.

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