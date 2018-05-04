17:44 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "То, как ушел Пилипчук - некрасиво по отношению к "Спартаку"

Роман ПИЛИПЧУК - Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ПИЛИПЧУК - Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
15

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что его ассистент Роман Пилипчук отстранен от работы, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.  Ранее Пилипчук через "СЭ" объявил об уходе из "Спартака", не поставив, по всей видимости, в известность клуб.

- На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?

- Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать в "Спартаке", устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.

- Вас удивило такое его завление?

- Я считаю, что такой шаг - это некрасиво по отношению к "Спартаку". 

- Его не будет до конца сезона? 

- Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть "Тосно" - "Динамо". Хватит о Пилипчуке. Мне кажется, даже в случае государственного переворота не столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему.

Live с тренировки "Спартака" в Фейсбуке "СЭ"! Говорит Каррера!  //
Чемпионат России по футболу. Все о турнире //
Почему Каррера - красавчик, и кто кому скажет спасибо //
Луиз Адриану: "Пилипчук уходит? Для меня это неожиданность" //
Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера //
"Спартак" и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?
 

Опрос

Кто будет чемпионом России-2017/18?
голосовать
15
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

За Арсеналий с децтва!))

yspesh4 За Арсеналий с децтва!)) yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?)))))))))))))))))) 18:46 /// Э-э-э, я на тебя забил давно. Так, раз в месяц, напишу ченить, когда ты эго свое раздутое до конца высовываешь)))))))))))))) 19:01 ---------------------------- И какая цель?)) Ты думаешь посты таких даунов как ты имеют для меня значение?)) Заблуждаешься!))

19:04

За Арсеналий с децтва!))

Ватного с завидным постоянством макают в хафно, а он только облизывается.))

19:02

yspesh4

За Арсеналий с децтва!)) yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?)))))))))))))))))) 18:46 /// Э-э-э, я на тебя забил давно. Так, раз в месяц, напишу ченить, когда ты эго свое раздутое до конца высовываешь))))))))))))))

19:01

Бу-га-га!

Чмоку с завидным постоянством макают в хафно, а он только облизывается.

18:52

Бу-га-га!

Зашевелились паучки.)))

18:51

За Арсеналий с децтва!))

yspesh4 Заслужил, чё?))))))))))))))))))))) Иметь на сайте личных собачек, таких как ты?))))))))))))))))))

18:46

Платошкин Андрей

Kot, kotoryi Надо Карпина к Каррере. Будет тренерский тандем "КаКа". Кака, это уже бренд, была еще ЖоПа в ЦСКА (правда в анекдоте). Этот тандем я бы назвал "КарКар".

18:44

баламошка

Скандалы какие-то. Лёнька, разберися там! Хватит брать в управленцы некомпетентную родню!)

18:31

NapoliFC

Спартак Чемпион! С Каррерой нужно продлевать контракт на лет 5 с опцией ухода в Ювентус.

18:21

yspesh4

За Арсеналий с децтва!)) Ты что, придурок, следишь за мной на всём сайте?)) 17:57 /// Здесь вообще очередь целая))))))))))))))))))))) Заслужил, чё)))))))))))))))))))))))

18:20

За Арсеналий с децтва!))

Массимо прав, надо сказать Роману спасибо за работу в Спартаке и пожелать удачи.)

18:02

awko29

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

18:00

Kot, kotoryi

Надо Карпина к Каррере. Будет тренерский тандем "КаКа".

17:57

За Арсеналий с децтва!))

Ты что, придурок, следишь за мной на всём сайте?))

17:57

shpasic

За Арсеналий с децтва!)) - Каррере Пилипчук сказал спасибо при личной встрече, всех остальных перечислил в прессе.)) Лично мне это очевидно более чем, и никакого конфликта не было и быть не могло, не надо придумывать на пустом месте всякую ахинею.)) - 16:24 3 МАЯ

17:50

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!