Массимо Каррера: "Спартак" вскрывал защиту "Уфы" за счет пропущенного мяча"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен игрой команды в матче 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1). По словам специалиста, красно-белые мало что позволили сделать сопернику в этой встрече.

– Все ли понравилось сегодня? – вопрос Каррере.

– Только пропущенный гол. А потом мы играли в наш футбол, боролись. И мало позволили сопернику. Я рад, как выступили сегодня ребята.

– В премьер-лиге много команд, которые обороняются большими силами. Сегодня у "Спартака" получалось вскрывать такую защиту лучше, чем в предыдущие разы. За счет чего?

– За счет того, что после пропущенных мячей "Уфа" вынуждены была идти в атаку.

– Почему заменили Глушакова? Травмы нет?

– Он немного приболел до матча, и в концовке сам попросил заменить его. Но все нормально. (Филипп ПАПЕНКОВ)