Массимо Каррера: "Слава богу, что Зобнин выздоровел"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что не считает "быков" слабым соперником. Также итальянский специалист выразил удовлетворение игрой Романа Зобнина, вышедшего на поле впервые с 5 июня.

– Завтра будет ясно, что с травмами. Думаю, ничего серьезного, – сказал Каррера. – Думаю, самая серьезная травма у Ещенко. Зобнин уже играл правого защитника. Он провел хороший матч. Роман – важный игрок для "Спартака". Слава богу, он выздоровел.

Неверно думать, что мы выиграли из-за слабости соперника. "Краснодар" остается выдающейся командой. До этого матча он был выше нас в таблице! У них отличный состав. Они могут и будут бороться до конца.

Мы сыграли отличный первый тайм. Во втором соперники поджали нас немного, получили шансы забить. Нам удалось противостоять им. Мы хорошо сыграли впереди и сумели увеличить преимущество.(Александр МУЙЖНЕК)