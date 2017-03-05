Массимо Каррера: "Пенальти? Поговорил с игроками об их ошибках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) остался доволен результатом и отметил, что команды боролись на протяжении всей игры. Специалист не стал комментировать эпизод с назначенным пенальти, сказав, что судья выполнял свою работу. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– Правильный результат, обе команды боролись всю игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера. – Ожидал от соперника такой игры. "Краснодар" провел третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились. Зе Луиш и Адриану? Это заслуга тренировок. У них хорошее взаимопонимание, они общаются на одном языке. Они молодцы, как и вся команда. Пенальти? Не люблю говорить о судьях. Поговорил с игроками о других ошибках. Судья делает свою работу. Если он увидел пенальти, значит, он был. Большое количество болельщиков? Я очень рад, когда с нами 12-й игрок. Мы также играем и боремся за них.