Массимо Каррера ответил на вопрос, чувствовал ли он поддержку руководства

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что всегда чувствовал поддержку со стороны руководства.

- Чувствовали поддержку в последний месяц? - вопрос обозревателя "СЭ" Сергея Егорова.

- Поддержка всегда была. Существует ситуация когда тренер связан с результатом команды. И когда президент недоволен результатом, у него есть право принять решение, которое, на их взгляд, будет полезно для команды. Так всегда в жизни бывает, результат – основной показатель. (Сергей Егоров)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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