Массимо Каррера: "Немного разозлился из-за трансфера Селихова. Теперь все в порядке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил информацию, что был недоволен покупкой у "Амкара" вратаря Александра Селихова. Голкипер перешел в "Спартак" зимой прошлого года, специалист был недоволен, что трансфер не согласовали с ним.
– Для меня это стало сюрпризом, - цитирует "Чемпионат" Карреру. - Помню, что как-то Родионов приехал на базу и спросил, что я думаю о Селихове. Я ответил, что вообще ничего не понимаю во вратарях, и отправил его к Риомми. Через два дня узнаю, что Селихова купили. Немного разозлился, сказал руководству: "Когда что-то предпринимаете, ставьте меня в известность!" Нельзя перешагивать через тренера, как и тренеру – через руководство. Потом мне объяснили, что взяли его, потому что он молод и имеет хорошие шансы вырасти в большого игрока. Мы объяснились, и теперь всё в порядке.
– Кому принадлежит решение ставить в ворота Селихова?
– Мне.
– Но вы же только что сказали, что вратарский вопрос – не ваш профиль.
– Да, но я взвешиваю много разных факторов.
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https://www.championat.com/football/article-280378-glavnyj-trener-spartaka-massimo-karrera-o-smolove-transferah-i-fedune.html