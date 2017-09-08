Массимо Каррера: "Немного разозлился из-за трансфера Селихова. Теперь все в порядке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил информацию, что был недоволен покупкой у "Амкара" вратаря Александра Селихова. Голкипер перешел в "Спартак" зимой прошлого года, специалист был недоволен, что трансфер не согласовали с ним.

– Для меня это стало сюрпризом, - цитирует "Чемпионат" Карреру. - Помню, что как-то Родионов приехал на базу и спросил, что я думаю о Селихове. Я ответил, что вообще ничего не понимаю во вратарях, и отправил его к Риомми. Через два дня узнаю, что Селихова купили. Немного разозлился, сказал руководству: "Когда что-то предпринимаете, ставьте меня в известность!" Нельзя перешагивать через тренера, как и тренеру – через руководство. Потом мне объяснили, что взяли его, потому что он молод и имеет хорошие шансы вырасти в большого игрока. Мы объяснились, и теперь всё в порядке.

– Кому принадлежит решение ставить в ворота Селихова?

– Мне.

– Но вы же только что сказали, что вратарский вопрос – не ваш профиль.

– Да, но я взвешиваю много разных факторов.