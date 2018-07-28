Массимо Каррера: "Мы выяснили с Поповым определенные моменты. Я доволен, что все уладилось"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 1-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул: он доволен тем, как в центре полузащиты сыграли Фернанду, Роман Зобнин и Денис Глушаков.

– Наконец-то в центре полузащиты воссоединился чемпионский треугольник Фернанду – Зобнин – Глушаков? Оцените их игру.

– Я делаю ставку на всех игроков. Сегодня поставил на эту тройку, но, помимо них, есть и другие игроки. Они провели хороший матч, как и вся команда. Безусловно, в первом тайме они слишком высоко держали позицию, отнимая пространство у Квинси и Ломовицкого. Но, помимо этого, они сыграли хороший матч, и я доволен ими.

– Не стало ли проблемой, что сегодня несколько игроков "Спартака" присутствовали на встрече с Президентом?

– Вообще не проблема. Я рад, что они встретились с Президентом, и горжусь ими. Зобнин отыграл 90 минут очень хорошо. Не думаю, что встреча с главой государства как-либо их отвлекла. Я был рад позволить им пойти на эту встречу, потому что они этого заслужили.

– Вариант с уходом Попова в аренду исключен?

– На данный момент Попов – игрок "Спартака". Он в моем распоряжении, я им пользуюсь. Мы выяснили с ним определенные моменты, и я доволен, что все уладилось. Это еще один плюс для "Спартака". (Игорь РАБИНЕР)

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