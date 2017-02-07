Массимо Каррера: "Мне нужны все три вратаря"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команде нужно оставить всех трех вратарей. Сейчас в заявке красно-белых числятся Артем Ребров, Александр Селихов и Сергей Песьяков.

– Поповым и Таски интересовались другие клубы, но в итоге они по-прежнему в "Спартаке". Вы просили остаться?

– Это их решение. И Сердар, и Ивелин для нас очень важные фигуры. У них имелись предложения, но уходить ребята не захотели. Иначе поступил бы также, как в случае с Ромулу – у человека было желание вернуться в Бразилию, и мы его отпустили.

– С приходом Селихова в "Спартаке" оказалось три равноценных вратаря. Вам нужны все? Или кого-то, возможно, отдадите в аренду?

– Мне нужны все. У любой хорошей команды – три голкипера. Повезло, что у меня три сильных исполнителя на этой позиции, и всех оставлю.

– Все отмечают, что при вас улучшились бойцовские качества "Спартака". Как добиваетесь роста командного духа? Личный пример, специальная методика?

– Просто стараюсь передавать свои взгляд на футбол ребятам, мотивировать их, каждый раз объяснить, насколько важны отдельный матч и даже любая тренировка.

– Говорите им: "Будьте злыми на поле?"

– Дело не в злости. Требуется желание: бегать больше, чем соперник, лучше играть. И только тогда будет результат.

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