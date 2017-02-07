Массимо Каррера: "Мне нужны все три вратаря"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команде нужно оставить всех трех вратарей. Сейчас в заявке красно-белых числятся Артем Ребров, Александр Селихов и Сергей Песьяков.
– Поповым и Таски интересовались другие клубы, но в итоге они по-прежнему в "Спартаке". Вы просили остаться?
– Это их решение. И Сердар, и Ивелин для нас очень важные фигуры. У них имелись предложения, но уходить ребята не захотели. Иначе поступил бы также, как в случае с Ромулу – у человека было желание вернуться в Бразилию, и мы его отпустили.
– С приходом Селихова в "Спартаке" оказалось три равноценных вратаря. Вам нужны все? Или кого-то, возможно, отдадите в аренду?
– Мне нужны все. У любой хорошей команды – три голкипера. Повезло, что у меня три сильных исполнителя на этой позиции, и всех оставлю.
– Все отмечают, что при вас улучшились бойцовские качества "Спартака". Как добиваетесь роста командного духа? Личный пример, специальная методика?
– Просто стараюсь передавать свои взгляд на футбол ребятам, мотивировать их, каждый раз объяснить, насколько важны отдельный матч и даже любая тренировка.
– Говорите им: "Будьте злыми на поле?"
– Дело не в злости. Требуется желание: бегать больше, чем соперник, лучше играть. И только тогда будет результат.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -