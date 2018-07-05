Марко Амелия: "До сих пор жалею, что не сыграл за "Спартак"

Чемпион мира-2006, экс-вратарь сборной Италии Марко Амелия, побывавший на тренировке "Спартака" в гостях у давнего знакомого Массимо Карреры, отметил, что болеет за красно-белых. По его словам, многие его знакомые играли за московский клуб.

​– Начну с того, что я симпатизирую "Спартаку". Практически болею за него в России еще с того времени, как я тут не оказался, – приводит слова Амелии пресс-служба "Спартака". – Неважно, кто был главным тренером. С тех пор как я получил тренерскую лицензию, я особенно слежу за тренерами-соотечественниками, которые работают и в Италии, и за границей. Массимо в свое время очень хорошо зарекомендовал себя в сборной Италии, когда работал с Антонио Конте. Также он хорошо работал в "Ювентусе".

Естественно я слежу за тем, как он выступает. Знаю, что он привел "Спартак" к медалям спустя почти 20 лет. Кроме того, в "Спартаке" играли многие ребята, которые знакомы мне по бывшим клубам. Сейчас здесь играет мой друг Сальваторе Боккетти, с которым мы играли за "Дженоа". Из российских клубов "Спартак" мне однозначно ближе всего.