Маркизио взял в "Зените" номер Аршавина

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио определился с игровым номером в "Зените". 32-летний итальянец заявлен для участия в матчах РПЛ под "десяткой".
В новейшей истории "Зенита" десятый номер принадлежал Андрею Кобелеву, Владимиру Мудриничу, Андрею Аршавину, Данни, Жулиану и Эмилиано Ригони.
9 сентября на арене "Санкт-Петербург" состоится товарищеский матч "Зенита" против "Кайрата" Аршавина. Ранее стало известно, что вход на эту игру будет свободным.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-09-03-markizio-vybral-igrovoy-nomer-i-zayavlen-dlya-uchastiya-v-matchakh-rpl.htm
- Андрей Кобелев (футбол)
- Андрей Аршавин
- Зенит Санкт-Петербург
- Данни
- Клаудио Маркизио
- Жулиану Виктор де Паула
- Эмилиано Ригони