22:08 | Футбол — РПЛ

Маркизио взял в "Зените" номер Аршавина


Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио определился с игровым номером в "Зените". 32-летний итальянец заявлен для участия в матчах РПЛ под "десяткой".

В новейшей истории "Зенита" десятый номер принадлежал Андрею Кобелеву, Владимиру Мудриничу, Андрею Аршавину, Данни, Жулиану и Эмилиано Ригони.

9 сентября на арене "Санкт-Петербург" состоится товарищеский матч "Зенита" против "Кайрата" Аршавина. Ранее стало известно, что вход на эту игру будет свободным.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-09-03-markizio-vybral-igrovoy-nomer-i-zayavlen-dlya-uchastiya-v-matchakh-rpl.htm

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