Маркизио взял в "Зените" номер Аршавина

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио определился с игровым номером в "Зените". 32-летний итальянец заявлен для участия в матчах РПЛ под "десяткой".

В новейшей истории "Зенита" десятый номер принадлежал Андрею Кобелеву, Владимиру Мудриничу, Андрею Аршавину, Данни, Жулиану и Эмилиано Ригони.

9 сентября на арене "Санкт-Петербург" состоится товарищеский матч "Зенита" против "Кайрата" Аршавина. Ранее стало известно, что вход на эту игру будет свободным.