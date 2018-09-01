Маркизио все еще может перейти в "Зенит"

В ночь на 1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. "Зенит" не купил ни одного нового игрока, только вернув из аренд ряд футболистов.

Однако сине-бело-голубые все еще могут заявить вне трансферного окна 32-летнего итальянского полузащитника Клауидио Маркизио. Бывший хавбек "Ювентуса" в настоящее время является свободным агентом и остается без клуба.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" предложил Маркизио контракт.

Также сообщалось, что на игрока претендуют "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис","Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити".

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

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