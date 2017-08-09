Мариу Фернандес: "ЦСКА должен сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка в матче с "Тосно"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что армейцы должны показать свою лучшую игру во встрече. Он также добавил, что против его команды соперники всегда играют с еще большим рвением и желанием.

– Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Фернандеса. – "Тосно" выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка.

Матч "Тосно" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.